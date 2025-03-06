Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinden Prof. Dr. Serhat Zaman, Doç. Dr. Mehmet Halil Mustafa Bektaş ve Dr. Öğr. Ü. Gülçin Tunç hazırladıkları projeler ile TÜBİTAK’tan destek almayı başardı.

TÜBİTAK ARDEB 3005 - "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı" çerçevesinde açılan "Sivil Toplum Araştırmaları" çağrı sonuçları açıklandı. BUÜ’lü 3 akademisyenin projeleri desteklenmeye değer görüldü. BUÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Tunç, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Halil Mustafa Bektaş ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Zaman’ın yürütücülüğündeki proje önerileri desteklenmeye hak kazandı.

Dr. Öğr. Ü. Gülçin Tunç, "Afete dirençli kentler için çok paydaşlı ortaklıklar geliştirilmesi düşüncesinde kamu, sivil toplum ve özel sektör aktörleri arasındaki ilişki ağlarının analizi: İzmir, Bursa, Konya ve Erzurum kentlerini içeren karşılaştırmalı bir vaka çalışması" isimli projesi ile destek aldı. Doç. Dr. Mehmet Halil Mustafa Bektaş ise, "Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarının afet yönetimi özelinde iletişim stratejilerinin incelenmesi ve bütünleşik bir iletişim stratejisinin geliştirilmesi" çalışması ile destek almayı başardı. Prof. Dr. Serhat Zaman da, "Afetlerde diasporik ilişki ağları: Gönüllülük temelli bir dayanışma modeli olarak hemşehri dernekleri" projesi ile desteklendi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademisyenleri elde ettikleri başarı sebebiyle tebrik etti. Araştırma Üniversitesi vizyonu doğrultusunda daha fazla nitelikli proje üretmeye odaklandıklarının altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Tüm akademik çalışmalarımızı araştırma üniversitesi sıralamasındaki yerimizi üst sıralara çıkarabilmek için kurguluyoruz. Bu kapsamda akademisyenlerimize destek olmak, onların bilgi ve tecrübelerini ortaya çıkarmak adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. TÜBİTAK ARDEB 3005 projesi ve diğer proje desteklerinin sayısının artırılmasını arzu ediyoruz. Önerileriyle destek almaya hak kazanan hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.