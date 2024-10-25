Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Erbaykent tarafından sunulan proje, TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) tarafından B-Grubu Ar-Ge projeleri çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

“Bor Bileşiklerinin DNA Çift Zincir Kırıklarına Karşı Preventif Etkilerinin Araştırılması” başlıklı ve 3 milyon TL bütçeli projede Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Korkmaz ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hayati Türkmen araştırmacı olarak yer alıyor. Projede ayrıca iki lisansüstü öğrenci de bursiyer olarak görev yapacak.

DNA kırıkları önlenecek

Çalışmanın detayları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Burcu Erbaykent, bor bileşiklerinin DNA hasarını azaltabilecek önleyici etkilerinin belirlenmesi, yeni ve etkili tedaviler geliştirilmesini ve hastalıkların tedavisinde bor bileşiklerinin kullanımının gündeme getirilmesini hedeflediklerini söyledi. Erbaykent, “Tamir edilemeyen DNA kırıkları başta prostat, meme, kolon ve cilt kanseri gibi kanser türleri olmak üzere kardiyovasküler, nörodejeneratif ve enflamatuvar hastalıklar gibi birçok hastalığın da temelini oluşturmaktadır. DNA kırıklarının onarılması kronik hastalıkların önlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu proje ile borik asit ile birlikte patentli bor bileşiklerinin DNA kırıklarındaki önleyici etkileri ortaya çıkarılmış olacaktır” dedi.

BUÜ’nün Araştırma Üniversitesi vizyonu çerçevesinde hazırlanan proje önerisi TÜSEB tarafından desteklenmeye layık görülen Doç. Dr. Burcu Erbaykent’e Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.