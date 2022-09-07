Kitap, kültür ve sanat gazetesi Book Culture Art Time’s tarafından 2.si gerçekleştirilen “Altın Kalem Ödülleri” İstanbul’daki Mihrabat Korusu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kitap, kültür ve sanat gazetesi Book Culture Art Time’s tarafından 2.si gerçekleştirilen “Altın Kalem Ödülleri” İstanbul’daki Mihrabat Korusu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Çeşitli kategorilerde başarılı bulunan isimlere altın kalem ödüllerinin dağıtıldığı törende Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dr. Naim Derebaşı, yazdığı “Manyetik Algılayıcılar” kitabı ile Bilim Dalında “Altın Kalem” ödülüne layık görüldü. Derebaşı, ödülünü Show TV Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’ın elinden aldı.

Book Culture Art Time’s tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Kalem ödülleri töreninde bilim dalındaki yılın en iyi çalışmaları ödüllendirildi. BUÜ Fizik Bölümü’nün çift doktoralı öğretim üyesi Prof. Dr. Dr. Naim Derebaşı’nın 35 yılı aşan akademik bilgi birikimini aktardığı “Manyetik Algılayıcılar” kitabı ile Bilim Dalında “Altın Kalem” ödülünü kazandı. Prof. Derebaşı yaptığı teşekkür konuşmasında; “Manyetik algılayıcılar; tüm endüstri alanlarında veri toplamada, otomasyonda, uzaktan denetlenen otonom taşıtlarda, manyetik kartlarda, haberleşme ve iletişim sistemlerinde, tahribatsız inceleme uygulamalarında, havacılık ve uzay alanında, laboratuvar araştırmalarında, otomotiv sanayinde, yön bulma sistemlerinde, biyomedikal uygulamalarda, savunma sanayinde, mayın gibi askeri mühimmat aramada, hedef izleme, işaretlemede ve etiketlemede, maden araştırmalarında, jeolojik yapı taramalarında vazgeçilemez bir algılayıcı olarak kullanılmaktadır” dedi.

35 yıllık deneyim

Hızla gelişen otonom sistemler ve yapay zeka uygulamalarının temeli veri bankası oluşturma, çevre tanıma ve ortam özelliklerini algılama sistemlerinde algılayıcıların çok önemli bir konumda olduğuna işaret eden Derebaşı; “Manyetik algılayıcılar ise bunların en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Diğer algılayıcılar ile karşılaştırıldığında manyetik algılayıcıların daha üstün özellikleri vardır, bunun yanında çoğu daha ekonomiktir. Otomotiv sanayinde kullanılan algılayıcıların neredeyse tamamı manyetik algılayıcılardır. Yaklaşık dört yıl gibi süre içinde otuz beş yılı aşan mesleki deneyimimi kapsayan ve yaygın kullanılan çok sayıda yabancı kitap ve içerikteki konularla ilgili araştırmalardan, tezlerden ve projelerden yararlanarak hazırladığım bu kitabın, konu ile ilgili tüm öğrencilere, araştırmacılara, mühendislere, meslektaşlarıma ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen herkese faydalı ve yararlı bir kaynak kitap olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Prof. Dr. Dr. Naim Derebaşı’yı ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise aldığı ödülden dolayı tebrik etti. Deneyimli ve yüksek bilgi birikimine sahip bir akademisyen olarak kendisi ile gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Hocamız, bilim ve akademik camianın değer verdiği önemli bir akademisyendir. Üniversitemiz bünyesinde kendisi ile çalışmaktan onur duyuyoruz. Disiplini ve çalışma aşkı ile genç akademisyenlere örnek olmaya devam ediyor. Hocamızı aldığı ödül nedeniyle bir kez daha tebrik ediyor, sağlık ve başarı dolu uzun ömürler diliyoruz” açıklamasında bulundu.