Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) balistik koruyucu malzeme geliştirme, yeni nesil malzeme geliştirme ve malzeme karakterizasyonu konularında özel sektörle işbirliği yapacak. Geliştirilecek ürünler TSK, emniyet, jandarma ve diğer tüm operasyonel birimlerin hizmetine sunulacak.BURSA (İGFA) - BUÜ Rektörlüğü, BUÜ Uygulamalı Mekanik ve İleri Malzemeler Araştırma Grubu ile SKY Composite Teknoloji ve Sanayi Ticaret A.Ş. arasında başta savunma, havacılık, enerji ve kimya sektörlerine yönelik iş birliği anlaşması yapıldı. Hazırlanan protokole Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Sky Composite Genel Müdürü Mükramin İlhan imza attı.

“ÜNİVERSİTEMİZİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE YÜKSELTECEĞİZ”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, protokolün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Araştırma üniversitesi vizyonuna sahip bir üniversite için etkileşim ve işbirliğiyle elde edilen projelerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Özellikle yerli ve milli savunma sanayimizin kalkınmasına yönelik çalışmaların içerisinde yer almak bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Üniversitemizin akademik deneyimi, bilgi birikimi ve potansiyeli özel sektörün pratikliği ile birleştiğinde ortaya çok daha nitelikli projeler çıkabiliyor. Bu çalışmanın düşünülmesinde ve projelendirme aşamasında getirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Böylesi kıymetli protokollerin sayısının daha da artmasını diliyoruz. Bursa’nın eğitim çınarı üniversitemizi, özel sektörün de desteğiyle hak ettiği seviyelere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasına üniversite yönetimine teşekkürlerini sunarak başlayan Sky Composite Genel Müdürü Mükramin İlhan ise; “Halisane niyetlerle ülkemizin sanayini geliştirmek için üniversitelerle protokol imzalıyoruz. Elimizden geldiğince öğrencilere destek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden yaptığımız birçok hizmet oldu. Onların kendi projelerini de destekliyoruz. Ar-Ge, üretim ve teçhizatın ücretsiz kullanımı gibi birçok konuda elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu.

İşbirliği imza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ Uygulamalı Mekanik ve İleri Malzemeler Araştırma Grubu Kurucusu ve Başkanı Prof. Dr. Murat Yazıcı, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nihal Sağlam, akademisyenler ve firma temsilcileri de hazır bulundu.