Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu ile hibrid ve elektrikli araçlar alanında Ar-Ge ve teknolojik çalışmaların yürütülmesi hedefiyle özel bir protokol imzaladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu ile hibrid ve elektrikli araçlar alanında Ar-Ge ve teknolojik çalışmaların yürütülmesi hedefiyle özel bir protokol imzaladı.

BUÜ Yönetimi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun öncülük ettiği ve Üniversite-Sanayi işbirliğine katkı sunacak özel bir protokole daha imza attı. BUÜ; hibrid ve elektrikli araçlar alanında Ar-Ge, teknoloji ve kapasite geliştirmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve bu doğrultuda sürdürülebilir çözümler üretebilmek amacıyla Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu ile işbirliği yapacak. Hazırlanan protokole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Federasyon Başkan Vekili Mustafa Geç imza attı.

Teknolojik gelişime yakın takip

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “bilim, ilim ve bilginin hitap edeceği alanların oluşturulması ve bu doğrultuda kullanılması büyük bir önem taşıyor. Yapılan işbirliği, işte bu birikimin hayata geçirilmesi anlamını taşıyor. Bilgiye değer veren ve bizlerle işbirliği talep eden Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonuna teşekkür ediyoruz. Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm ve değişimden geçiyor. Elektrikli ve hibrid araç teknolojileri her geçen gün gelişim kaydediyor. Üniversite olarak bizler de bu dönüşüme yakından takip ediyor ve yakından ilgileniyoruz. Bu anlamda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ve Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulumuzda Hibrid ve Elektrikli Araç Teknolojileri Programlarını hayata geçirdik. Ülkemizin gururu olan TOGG henüz yollara çıkmadan önce, biz bu konuda teknik servis desteği verecek nitelikli personeli mezun etmiş olduk. İşbirliğimizin çok hayırlı sonuçlara vesile olacağına gönülden inanıyorum. İlgi ve destekleri için Federasyon yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Federasyondan tam destek

Yaklaşık 180 bin esnafa hizmet eden bir federasyon olduklarının altını çizen Federasyon Başkan Vekili Mustafa Geç de; “Üyelerimiz arasında otomotiv sektörünü temsil eden yüzlerce esnafımız bulunuyor. Federasyonumuzda 33 tane meslek dalı var. Ağırlığını ise otomotiv sektöründe hizmet veren işletmeler oluşturuyor. Artık günümüzün konusu elektrikli araçlar. Bu konuda bizler de ülkemize ve sektöre katkı sağlamak istiyoruz. Bunun en akılcı yolunun da üniversitelerle işbirliği yapmak olduğunu biliyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile bir protokol imzalamak ve bu doğrultuda projeler geliştirmeyi uygun bulduk. Türkiye genelindeki tüm esnaf arkadaşlarımıza değerli hocalarımızın önderliğinde bu konuyu anlatmak ve hep birlikte elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Geleceğin sektörüne bir nebze olsun katkımız olursa, kendimizi mutlu hissedeceğiz. Misyonumuzu yerine getirmiş olacağız. Üniversitemizin de bu isteğimizi kabul etmesi ve bizlerle protokol imzalamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

İmza töreninde Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, Federasyon temsilcileri, okul yönetimi ve akademisyenler de hazır bulundu.