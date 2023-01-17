Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Havelsan arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile Havelsan’da görev yapan personelin BUÜ’de belli alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Havelsan arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile Havelsan’da görev yapan personelin BUÜ’de belli alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile 1982 yılında kurulan Havelsan, savunma sanayinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda BUÜ ile işbirliği protokolü imzaladı.

2022-2023 Bahar Dönemi itibariyle yürürlüğe giren anlaşmaya göre Havelsan’ın belirlediği personel, Üniversitede Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Optik ve Fotonik Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimleri alacak. Hazırlanan protokol metni BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Havelsan yetkilileri tarafından imzalandı. Akademik altyapının tamamlanması ve kurumlar arasından iletişimin sağlıklı yürütülmesi görevini Optik ve Fotonik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın koordine etmesi kararlaştırıldı.

İşbirliği devam eden projelere akademik derinlik sağlayacak

İşbirliğinin Üniversite açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, milli savunma sanayiine akademik anlamda destek verecek olmaktan onur duyduklarını kaydetti. Mühendislik Fakültesi’nin hatırı sayılır bir bilgi birikimine sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Sahip olduğumuz öğretim üyeleri, bilimsel donanımları ve projeleri ile Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri arasında yer almaktadır. Üniversitemizin misyonu doğrultusunda önceliğimiz eğitim-öğretim yapmanın yanı sıra akademik ve bilimsel gelişmeye katkı sağlamaktır. Havelsan ile bu anlamda işbirliği yapacak olmaktan dolayı mutluyuz. Belirlenecek personele Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Optik ve Fotonik Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans ve doktora eğitimleri vereceğiz. İşbirliği, aynı zamanda devam eden projelere de akademik anlamda ciddi bir derinlik kazandıracaktır. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.