Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şekip Esat Hayber’in akademik danışmanlığını yürüteceği ‘Optik Tabanlı Elektrik Enerjisi Güç Ölçümü’ isimli Ar-Ge projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) destek almayı başardı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şekip Esat Hayber’in akademik danışmanlığını yürüteceği ‘Optik Tabanlı Elektrik Enerjisi Güç Ölçümü’ isimli Ar-Ge projesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) destek almayı başardı.

EPDK, BUÜ, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi ve Enerji Dağıtım Şirketi’nin (EDAŞ) partner olarak yer aldığı ‘Optik Tabanlı Elektrik Enerjisi Güç Ölçümü’ isimli Ar-Ge projesine onay verdi. Başlangıç olarak 2 milyon 249 lira başlangıç desteği alan proje, 24 ay sürecek ve toplamda 5 milyon liralık bütçeden faydalanacak.

Geliştirilecek aygıtların saha uygulamaları ile tamamlanması hedeflenen projenin akademik danışmanlığını BUÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şekip Esat Hayber üstlenirken, Doç. Dr. Umut Aydemir ve Doç. Dr. Enes Yiğit de Optik-Fotonik ve Radar Sistemleri laboratuvarlarında çalışmalara destek verecek.

Rektör Kılavuz’dan akademisyenlere tebrik

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, projeleri EPDK tarafından kabul edilen akademisyen ve yöneticileri ağırladı. Araştırma Üniversitesi statüsünde çalışmalarını sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu tarz bilimsel ve akademik anlamda üst düzeyde getirisi olarak projelere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üst yönetim olarak kendileri ile gurur duyduklarını ve ellerinden gelen tüm desteği vereceklerinin altını çizdi.