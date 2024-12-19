Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER) tarafından düzenlenen Teknoloji Fuarı’nda stant açan firmalar, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

BUÜ DİJİMER’in bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Teknoloji Fuarı açıldı. 18-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun açılış törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, akademik ve idari personel, sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, “Günümüzde teknolojinin gelişimini ve içeriğini anlayamadan peşinden koşmaya başladığımız bir süreci yaşıyoruz. Eskiçağlarda tekerleğin icadı, abaküsün kullanılmaya başlanması gibi süreçlerden bugünlerde yapay zeka, nanobotlar, nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarları gibi teknolojik yeniliklere gelindi. Artık önemli olan teknoloji, dijital dönüşüm ve bu sürecin içerisinde olabilmektir. O yüzden hangi branşta çalışılırsa çalışılsın, mutlaka dijital çağa ayak uydurmaya gayret edilmelidir. Sevgili öğrencilerimize mesleklerini mutlaka bu alanlarla beslemelerini, bilgi sahibi olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü gelecekte, firmaların büyük bir kısmı dijital konularda ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu değerlendirmek isteyecektir” ifadelerini kullandı. Çiftçi, fuara destek veren ve katılan herkese teşekkür etti.

BUÜ Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz ise, Bursa’daki ekonomik verilere atıfta bulunarak, “Şehrimiz, yaklaşık 17.5 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle çok önemli bir yere sahip. Bursa’da 17 aktif sanayi bölgesi, onlarca şirket ve 50 binin üzerinden kayıtlı firma bulunuyor. Bursa endüstrisinin yatay düzeyde genişleme yerine daha teknolojik ürünlerin üretileceği dikey bir biçimlenmeye ihtiyaç var. Uluslararası ortak girişim sayısının arttırılması ve insan odaklı yaklaşımların geliştirilmesi gerekiyor. Piyasa değeri yüksek teknoloji şirketleri kurmak zorundayız. Üniversitelerimiz ve bilgi üreten kurumlar ile işbirlikleri de bu anlamda her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.

DİJİMER Müdürü Kaymaz, Bursa’nın dijital dönüşümü ile ilgili bir olgunluk raporu hazırladıklarını ve son derece önemli sonuçlara ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

BUÜ DİJİMER tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen fuar ve üniversite-sanayi-kamu işbirliğine katkı sağlaması hedeflenen fuar 19 Aralık mesai bitimine kadar devam edecek. Fuarda, başta öğrenciler olmak üzere tüm akademik ve idari personel, güncel teknolojik gelişmeler ile ilgili uzmanlarla görüş alışverişinde bulunabilecek.