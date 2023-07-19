Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü’ne bağlı birimlerden olan Spor Koordinatörlüğü’ne Öğr. Gör. Tuncer Topsaç atandı. Topsaç, gerçekleştirilen törenle görevi Prof. Dr. Erkut Tutkun’dan devraldı.

BUÜ Rektörlük Binası’nda yapılan devir-teslim programına Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Genel Sekreter Osman Dikmen ile akademik ve idari personel katıldı.

Son yıllarda yaşanan pandemi ve deprem felaketi nedeniyle öğrencilerin uzun bir süre üniversiteden uzak kaldığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, zorlu şartlara rağmen eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal organizasyonları da sürdürmeyi başardıklarının altını çizdi. Spor Koordinatörlüğü’nün de bu anlamda önemli bir sorumluluk üstlendiğine işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Prof. Dr. Erkut Tutkun hocamız, özverili ve yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktı. Şartların bazı zamanlar elverişsiz olmasına rağmen, üzerine düşen vazifeleri layıkıyla yerine getirdi. Üniversitemize katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi, yeni dönemde de Spor Bilimleri Fakültemizde bilgi ve tecrübesiyle hizmet vermeye devam edecek. Tuncer Topsaç hocamız da bundan böyle üniversitemizdeki sportif faaliyetlerin planlanması, organizasyonlar ve spor yatırımları konusunda bizlere koordinatör olarak destek verecek. Kendisinin bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz. Üniversite olarak bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de spora ve sporcularımıza elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

BUÜ Spor Koordinatörlüğüne atanan Öğr. Gör. Tuncer Topsaç ise verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğini vurguladı. Prof. Dr. Erkut Tutkun da çalıştığı süre içerisinde kendisine destek veren herkese teşekkürlerini iletti.