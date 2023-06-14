Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın atanmasının ardından önceki dönem Rektör yardımcıları olan Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu görevlerine devam etti. Daha önce Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın bıraktığı göreve ise Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriyya Arı atandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yeni dönemin üst yönetimi belli oldu. Rektör Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın Rektör olarak atanmasından sonra diğer Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu’nun görevlerine devam edeceği açıklandı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın bıraktığı 3. Rektör Yardımcılığına ise Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriyya Arı getirildi. Arı, Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalışacak.

“Araştırma Üniversitesi” vizyonu ile hizmet devam edecek

Makama gelerek görevine başlayan Prof. Dr. Zekeriyya Arı’yı ilk tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ile Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğluoldu. Arı’ya başarılar dileyen ve çiçek takdim eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Üniversitemizde yeni bir dönem başlıyor. Önceki dönem Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz hocamızın rehberliğinde son derece kıymetli projelere imza attık. Bizlere rehberlik edecek bu vizyon istikametinde hizmetlerimizi çok daha iyi noktalara taşıyabilmek adına çalışacağız. Üniversitemizde devam eden altyapı yatırımları, inşaatlar ve projeleri biran önce tamamlayacak ve Araştırma Üniversitesi kimliğini ön plana çıkaracak yeni faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Birbirini tanıyan, sorumluluklarının bilincinde ve uyumlu bir şekilde Bursa Uludağ Üniversitesi’ne hizmet eden bir üst yönetim var. İnşallah, akademik ve idari personelimizin de destek ve gayretleri sayesinde Üniversitemizi hedeflediğimiz noktalara çıkaracağız” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı ise kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür ederek, el birliği ile Bursa Uludağ Üniversitesi için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.