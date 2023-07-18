Son yıllarda yürüttüğü çalışmalarla kalite konusunda ciddi mesafeler kat eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz döneminde de önceliğini korumaya devam edecek.

Önceki dönem yürüttüğü çalışmalar sayesinde Türkiye’de ilk kez TSE ISO EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almayı başaran BUÜ, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz döneminde de aynı hassasiyetle kalite çalışmalarına odaklanmayı sürdürecek. Elde edilen başarılarda büyük emeği olan Prof. Dr. Funda Coşkun’un Tıp Fakültesi Dekanlığına atanmasının ardından boşalan Koordinatörlük görevine önceki dönem Koordinatör Yardımcısı olan Öğr. Gör. Yasemin Özdemir getirildi.

Düzenlenen devir-teslim törenine katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin artık gelenekselleşmiş bir kalite anlayışının bulunduğuna işaret etti. Kurulduğu ilk günden itibaren üstlendiği vizyon ve misyon istikametinde niteliğe önem veren BUÜ’nün, kalite çalışmaları sayesinde özel bir noktaya geldiğine değinen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Bugün artık YÖK tarafından açıklanan 23 Araştırma Üniversitesi’nden birisiyiz. Bizim için kalite çok daha fazla önem taşıyor. Eğitim-öğretimin niteliği, bilimsel ve akademik çalışmaların içeriği ile sahip olduğumuz değerlerin bizden sonrakilere çok daha iyi bir şekilde devredilmesi adına her zaman için en büyük önceliğimiz kalite konusu olmuştur. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz hocamız döneminde yapılan çalışmaların meyvelerini aldık. Uzun ve yorucu bir süreç oldu. Üniversitemiz bu süreçten çok başarılı çıktı. Türkiye’de ilk olan kalite yönetim sistemi belgesini almayı başardık. Yeni dönemde de aynı hassasiyet ile kalite çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu anlamda üstün gayretler gösteren Prof. Dr. Funda Coşkun hocamıza teşekkür ediyor, yeni dönemde organizasyonu üstlenecek olan Yasemin Özdemir hocamıza da başarılar diliyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Genel Sekreter Osman Dikmen ve idari personelin de hazır bulunduğu törende Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Funda Coşkun, Kalite Koordinatörlüğü görevini Öğr. Gör. Yasemin Özdemir’e devretti.