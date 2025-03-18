Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), daha önce YÖK tarafından aldığı akreditasyon sertifikasının süresini genişletebilmek adına altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUÜ Bologna Koordinatörlüğü, Nisan ayında gerçekleştirilecek genel değerlendirme süreci öncesinde kurumsal akreditasyon programı dış değerlendirme sürecine yönelik program koordinatörleri ile bir araya geldi. Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları işbirliği ile yapılan toplantıda, Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Nermin Bulunuz tarafından BUÜ’nün 2022 yılından bu yana içinde bulunduğu YÖKAK Kurumsal Akreditasyon süreci ve Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Kurumsal Akreditasyon Programı Dış Değerlendirme süreci hakkında genel bilgiler verildi. Prof. Dr. Nermin Bulunuz ayrıca Bilgi Paketi & Ders Kataloğunda yapılması gereken düzenlemeleri uygulamalı bir şekilde katılımcılara aktardı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığından görevlendirilen Uzman Öğr. Gör. Ayşenur Uzun ise Bilgi Paketi & Ders Kataloğunda yer alan program bilgileri ile ilgili kısımda birimlerin eksikliklerini nasıl tamamlayacaklarını uygulamalı olarak açıkladı. Program bilgileri kısmında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Temel Alan Yeterlilikleri’nin (TAY) program yeterlilikleri ile nasıl ilişkilendirileceği konusunu detaylı olarak anlatan Öğr. Gör. Ayşenur Uzun, toplantıya katılan Program Koordinatörü öğretim elemanlarının kendi birimlerine yönelik sorularını da cevaplandırdı.

Etkinlikte hazır bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nurten Alakoç ise diploma eki eksiği olan birimlerin bu bölümü nasıl tamamlayacaklarına dair bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca Bologna ders öğretim planı bilgilerindeki güncel doluluk oranı, 11 Mart 2025’te Kalite Koordinatörlüğü tarafından tüm birimlere gönderilen 2024 Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) ve Meslek Yüksekokulları içerisinde aynı programın ortak olarak okutulduğu birimlerde Temel Alan Yeterlilikleri’nin (TAY) nasıl belirlenmesi gerektiği gibi konular ayrıntılı olarak konuşuldu.