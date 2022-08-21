Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, damla sulama yöntemini kullanarak çeltik üretim denemelerine başladı. İlk etapta 6 farklı çeşidin adaptasyon sürecinin gözleneceği projenin başarılı olması durumunda çeşitliliğin arttırılacağı açıklandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, damla sulama yöntemini kullanarak çeltik üretim denemelerine başladı. İlk etapta 6 farklı çeşidin adaptasyon sürecinin gözleneceği projenin başarılı olması durumunda çeşitliliğin arttırılacağı açıklandı.

Dünyanın temel gıda kaynakları arasında bulunan çeltik, sulama suyunun sağlanması, yönetimi ve bu alanlarda sivrisinek popülasyonunun artışına bağlı olarak Türkiye genelinde de kontrollü bir şekilde üretiliyor. BUÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Taş tarafından yürütülen damla sulama ile çeltik üretim denemeleri çerçevesinde suyun daha az kullanılması ve sivrisinek sorununun da en aza indirilmesi hedefleniyor. Fakülte içerisindeki arazilerde çalışmalara başladıklarını aktaran Prof. Dr. Birol Taş, yapılan araştırmalarda çeltiğin eğimli arazilerde de damla sulama yöntemi ile üretilebildiğinin ispatlandığını aktardı. Üniversite olarak bu çerçevede özel bir projeye başladıklarını ve kampüs içerisindeki eğimli arazilerde damla sulama yöntemi ile çeltik ekimi yaptıklarını açıkladı.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü olarak, damla sulama yöntemini kullanarak gerek çeşit adaptasyon gerekse de çeltik ıslah çalışmaları ile ülke çiftçisine ve ülke tarımına katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Taş; “Hali hazırda 6 farklı çeşidin yönteme olan tepkisini ölçüyoruz. Gelecek yıl bu sayıyı 15’e çıkarmayı arzu ediyoruz. Başarılı sonuç gösteren çeşitleri belirleyecek ve ürün grubu portföyümüze çeltik bitkisini de eklemeyi düşünüyoruz. Bizlere bu konuda destek veren Rektörlüğümüz ve Dekanlığımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.