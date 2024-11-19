Bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ), Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında 50 adet fidanı kompost ile birlikte toprakla buluşturuldu.

BUÜ Atık Yönetim Merkezi öncülüğünde düzenlenen programda Eğitim Fakültesi önünde 50 adet fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Yeşil miras korunacak

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yakın bir geçmişte büyük bir yangın atlattıklarına işaret ederek; “Hepinizin bildiği gibi 30 Haziran’da büyük bir yangınla baş başa kaldık. Bu olayda 850 dekarlık bir yeşil alanı kaybettik. İnşallah bir daha böylesine büyük bir faciayla karşılaşmayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde startı verdik. Ağaç ve fidan dikmeye başladık. Bundan 50 yıl sonra benzer bir yangın yaşamamak adına büyük bir arberetum kurulması da dahil olmak üzere kampüsümüzü yeşillendirmeye devam ediyoruz. Ağaçlandırma ve yeşil alan sayısının artırılmasına özel bir önem veriyoruz. Doğayla iç içe bir kampüse sahibiz. Bursa merkezdeki en büyük yeşil alanlardan birisi üniversitemiz içerisinde yer alıyor. Bu güzel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak ve daha da genişletebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atık Yönetim Merkezimizin düzenlediği bu etkinlik sayesinde de 50 fidanı yine toprakla buluşturacağız. Öğrencilerimizin bu etkinliklere yoğun ilgisinin olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Programı düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BUÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümran Ertük de iklim değişikliği ve gıda tedariki üzerine kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Program, katılımcıların fidanları toprağa dikmesinin ardından sona erdi.