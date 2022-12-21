Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), otomotiv sektörünün öncü kuruluşları ile Sanayi Doktora Programı Rekabet Öncesi İşbirliği Protokolü imzaladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), otomotiv sektörünün öncü kuruluşları ile Sanayi Doktora Programı Rekabet Öncesi İşbirliği Protokolü imzaladı.

2244 Sanayi Doktora Programı’nda Türkiye liderliği bulunan BUÜ, bu alandaki başarısını gelecek dönemde de sürdürmeyi hedefliyor. Mevcut programda çalışmalarına devam eden doktora bursiyer kontenjanında 150’ye yaklaşan Üniversite Yönetimi, Valeo ve Kaplam firmalarıyla yaptığı Rekabet Öncesi İşbirliği sayesinde yeni açılacak çağrılarda bursiyer sayısını arttıracak. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Kaplam Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hanibal Kaynakçıoğlu ve Valeo Genel Müdürü Tuna Arıncı arasında imzalandı. Törende BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ve akademisyenler de hazır bulundu.

Başarı devam edecek

Yapılan işbirliğinin üniversite ve şirketlere yeni proje kapılarını aralayacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, birlikte yürütülecek çalışmaların bilimsel ve akademik anlamda da topyekun gelişmenin önünü açacağını söyledi. 2244 Sanayi Doktora Programı’nı ekonomik kalkınma hedefleri nedeniyle de ayrıca önemsediklerini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “2244 Sanayi Doktora Programı, Türkiye’yi şaha kaldıracak projelerin başında geliyor. Tüm bu girişimlere rağmen maalesef halen doktora yapan kalifiye personel sayısı yetersiz. Bu sayının acilen yükseltilmesi ve iş dünyası arasında da yaygınlaştırılması gerekiyor. Üniversite olarak bu projenin en önemli destekçileri arasında yer alıyoruz. 2020 yılında Türkiye birincisi olduk. Bu başarımızı devam ettirmek için aynı azimle çalışmaya ve sanayicilerimizle protokol imzalamaya devam ediyoruz. Bizlere bu konuda katkı sağlayan Kaplam ve Valeo firmalarımıza teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Kaplam Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Hanibal Kaynakçıoğlu ve Valeo Genel Müdürü Tuna Arıncı da Bursa Uludağ Üniversitesi ile Ar-Ge ve proje temelli çalışmaların içerisinde bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Şirket yöneticileri, işbirliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.