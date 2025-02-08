Türkiye’nin en kalabalık öğrenci nüfuslarından birine sahip olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), öğrencilerin staj ve uygulama dersleri konusunda avantaj sağlamaları için toplumun her kesimi ile özel projelere imza atmaya devam ediyor.

BUÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) arasında "MENTİ - MENTÖR PROJESİ" dâhilinde staj imkânları sunulmasını da içeren kapsamlı bir anlaşma yapıldı.

Üniversite-sanayi işbirliğine katkı

Kurumlar arasında bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, uygulama alanlarında ortak çalışmalar yapmak ve üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunmayı hedefleyen işbirliği protokolüne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özhan Çetinkaya, Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık ve UTİKAD’ı temsilen Canan Gençoğlu imza attı.

Meslek yüksekokullarının yöneticileri, öğretim üyeleri ve idari personeli ile UTİKAD çalışanlarının da hazır bulunduğu tören, karşılıklı fikir alışverişi ile tamamlandı.