Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda son yıllarda önemli mesafeler alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni dönemde de aynı kararlılıkla iş dünyası temsilcileriyle proje ortaklığı yapmayı sürdürecek.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın BUÜ Rektörlüğüne atanmasının ardından üniversite-sanayi işbirliği protokolleri kaldığı yerden devam ediyor. Çalışmaların ilk adımı alternatif enerji kaynakları konusunda atıldı. Üniversite, bu alanda ciddi projelere adım adan RMS firmasıyla “Yeşil Hidrojen Enerjisi Üretimi ve Dağıtımı” konusunda protokol imzaladı. Gerçekleştirilen imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz, Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel ile Firma Genel Müdürü Volkan Aslan ve doktora öğrencisi Emre Oruç katıldı.

Sanayi, Üniversitenin en önemli iş ortağı olacak

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ’nün akademik ve bilimsel deneyimiyle iş dünyasının pratik bilgisini buluşturmaya yeni dönemde de devam edeceklerini vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile başlayan çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bursa Uludağ Üniversitesi olarak Araştırma Üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Türkiye’de bu misyonu yüklenen 23 üniversite var ve biz de onlardan birisiyiz. Bu ligde yer almanın kriterlerinden birisi de iş dünyası temsilcileriyle yakın ilişkiler kurmak. Sanayici bizde bulunan bilimsel ve akademik bilgiyi hızlı şekilde pratiğe dökebileceğimiz en önemli iş ortağımız konumunda bulunuyor. Bu anlamda da protokoller imzalamak ve birlikte projeler üretmek istiyoruz. Genel parametrelerde Türkiye ortalamasında yer alıyoruz. Fakat bizim bu göstergeleri çok daha yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Üniversite olarak, iş dünyasındaki ortaklarımızın da desteğiyle bu hedefe ulaşmak için çalışacağız. İmzalayacağımız protokol de bu amaca hizmet edecek. Taraflara hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Alternatif enerji kullanımına rehberlik edecek

BUÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz de firmadan gelen talepleri değerlendirdiklerini ve daha önce yeşil enerji alanında yürüttüğü projelerden elde ettikleri deneyimleri iki tarafın da faydalanacağı şekilde kullanacaklarını söyledi. Karagöz, bu alanda yapılacak çalışmaların geleceğin alternatif enerji kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya rehberlik edeceğini de sözlerine ekledi.

Yaklaşık 8 yıldır enerji alanında faaliyet gösterdiklerini söyleyen RMS Genel Müdürü Volkan Aslan ise yeşil enerji ve hidrojen konularında da ciddi çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Alternatif enerji kaynakları konusunda kendilerini geliştirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Aslan, Türkiye’nin sektördeki yerli ve milli gücü olma noktasında adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Firma ile görüşmelerin ardından hızla yol aldıklarını söyleyen Araş. Gör. Mert Ali Özel de Bursa Uludağ Üniversitesi’nin, Sürdürülebilir Kampüs hedefleri çerçevesinde RMS firması ile temiz enerji çözümleri noktasında kıymetli projelere imza atacaklarına inandığını belirtti. Mert Ali Özel, işbirliğinin aynı zamanda temiz enerjili laboratuvar kurulumu ve bu alanda kariyer hedefi bulun öğrenciler için yarı zamanlı iş ve staj desteği kazandıracağını da açıkladı.