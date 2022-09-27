30 Eylül 2022 Cuma günü saat 10.30’da Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı Salonu’nda (Rektörlük Binası) düzenlenecek programa Bursa protokolü ve akademisyenler de katılacak.

BUÜ Senatosu, 22 Eylül 2022 tarihli toplantısında, Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Ödülleri Yönergesi’nin 31/2 maddesi uyarınca KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Fahri Doktora payesi verilmesini kararlaştırdı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, payeyi almak için 30 Eylül’de Bursa’ya gelecek. Cumhurbaşkanı Tatar, törenin ardından yapılacak ’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki Önemi’ konferansında konuşma gerçekleştirecek.

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