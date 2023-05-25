Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından düzenlenen ‘Kariyer Fuarı’ öğrencilerden yoğun bir ilgi gördü. İş dünyasının önde gelen firmalarının stant açtığı fuarda sektör temsilcilerinin katıldığı söyleşiler yapıldı, staj ve iş başvuruları kabul edildi.

BUÜ’nün geleneksel olarak her yıl düzenlediği Kariyer Fuarı, bu sene de öğrencilerin akınına uğradı. Yerel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren yaklaşık 40 firmanın stant açtığı organizasyonu binlerce öğrenci ziyaret etti. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 25 Mayıs günü gerçekleştirilen fuar çerçevesinde sektör buluşmaları, staj ve iş imkânları konusunda bilgilendirme, firma tanıtımları ve söyleşiler yapıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile birlikte fuarı ziyaret ederek, stant açan firma temsilcileri ve öğrencilerle sohbet etti.

Pandemi sürecinde kısa bir ara verilen fuarı yeniden düzenleyebildikleri için memnun olduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Türkiye’nin çok değerli firmaları bu organizasyona katılıyor. Öğrencilerimiz de bizzat firma temsilcileriyle görüşme imkanı buluyor. Gençler açısından büyük bir fırsat. Son yıllarda klasik eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra farklı yöntemler de geliştirerek öğrencilerimizi iş hayatına hazırlıyoruz. Daha donanımlı, daha tecrübeli ve çalışma hayatına daha hazır gençleri mezun ediyoruz. Bu da gerek öğrenci gerek iş dünyası için çok önemli bir kazanım demek. Öğrencinin eğitim-öğretim döneminde böylesi etkinliklerin içinde olması, bu havayı soluması onlar için büyük avantajlar sağlıyor” diye konuştu

Öğrenciler için büyük fırsat

KARMER Müdürü Dr. Öğr. Ü. Memet Zencirkıran ise Kariyer Fuarı’nın amacının öğrencilerle sektör temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu belirtti. Öğrencilerin part-time, tam süreli çalışma ve staj etkinlikleri sürecinde firmalarla temas kurmalarını hedeflediklerini belirten Mehmet Zencirkıran; “Fuarımıza departman müdürleri, insan kaynakları müdürleri ve yöneticiler başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisinden katılım var. Öğrencilerle birebir ilgileniyorlar. Öğrencilerimiz burada normal şartlarda ulaşamayacağı yetkililerle temas kurabiliyor ve her türlü konuyu sorabiliyor. Önceki yıllarda fuarda kurduğu temaslar sayesinde iş sahibi olan veya staj yapma imkânı bulan çok sayıda öğrencimiz oldu. Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere yaklaşık 40 firma, fuarımızda stant açtı. Öğrencilerle özel sektörün bir araya gelmesinde çok önemli rol oynayan bir fuar olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

BUÜ Kariyer Fuarı, sektör temsilcilerinin katıldığı söyleşilerin ardından sona erdi.