Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) bu yıl itibariyle hizmete girmesi beklenen yatırım projeleri hız kesmeden yükselmeye devam ediyor.

Görükle Kampüsü başta olmak üzere, farklı yerleşkelerde başlatılan yatırım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2023 yılı içinde hizmete açılması beklenen şantiyeleri Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile gezerek mevcut durumlar hakkında bilgi aldı.

Aktif ve modern bir üniversite hayali

Yatırımların son durumu hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, inşaat çalışmaları ile yakından ilgilendiklerini ve kısa süre içerisinde tamamlanan projeleri hizmete açmaya başlayacaklarını aktardı. Görev süreleri içerisinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin en önemli ve büyük üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi’ni daha aktif ve modern bir hale getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

"Nitelikli kampüs vurgusu"

Üniversiteyi tam anlamıyla nitelikli bir kampüs formatına dönüştürmek istediklerini kaydeden Kılavuz; “Yükseköğretim kurumları içerisinde en kalabalık öğrenci nüfusuna sahibiz. Buna akademik ve idari personel sayımızı, hastaneye gelen vatandaşlarımızı da eklediğimizde orta ölçekli bir Anadolu ilçesi nüfusuna ulaşıyoruz. Mevcut potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve özellikle öğrencilerimizin kampüs içerisinde ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yeterli market, kafe veya benzeri sosyal donatı alanı yoktu. Bugün iki market zincirini mağazasına sahibiz. Kafe ve sosyal donatı alanlarımızın sayısı artmaya devam ediyor” diye konuştu.

Açılışı çok yakında olacak

Kamu ve özel kurumların destekleriyle yürütülen projelere de sahip olduklarını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak kurdukları etkili iletişim ağının bu yatırımların desteklenmesinde önemli bir fayda sağladığını belirtti. Kampüs içerisindeki yatırımların ağırlıklı olarak hayırsever iş insanları tarafından ilerlediğini açıklayan Kılavuz; “Üniversite bütçemizden yapımı devam eden Tıp Fakültesi ve Hastane Personel Yemekhanesi’nin kaba inşaatı bitti. Yıl içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca kampüsümüzde inşaatı devam eden laboratuvarlarımızdan birisini Bursa Ticaret Borsası, diğerini de A Plas/Ağaoğlu ailesi üstlendi. Diş Hekimliği Fakültesi binamızı ise hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez yaptırıyor. Bunların yanı sıra yine kampüsümüzde yapımı devam eden Organ Nakil Merkezimizi yine başka bir hayırseverimiz Hüseyin Akdemir üstlendi. Projeler tamamlanma aşamasına geldi. Çok yakında açılışlarını hep birlikte yapacağız. Bu desteklerinden ötürü hayırseverlerimize üniversitemiz adına gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Modern spor kompleksi hizmete başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kampüs içerisinde modern bir spor kompleksinin kazandırıldığını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, projeye ek olarak yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu ve çok maksatlı spor salonlarının da çok kısa sürede hizmete açılacağının altını çizdi. Gemlik Kampüsü’ndeki Hukuk Fakültesi amfileri ve sosyal tesis binasının da açılış için gün saydığını söyleyen Kılavuz; “Gemlik Belediyemiz ve özel bir vakıf oradaki projeyi üstlendiler. Artık son dokunuşları kaldı. Kısa süre içinde açılışını yapacağız. Ziraat Fakültemizde ise ihtiyaç duyulan öğrenci atölye binamızı yine başka bir hayırseverimiz olan Veysel Bakgör yapıyor. O da tamamlandı sayılır. İnşallah bu projeleri de mümkün olan en kısa sürede hizmete açacağız” açıklamasında bulundu.

Yapılan tüm çalışmalar neticesinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin fiziksel görüntüsünün yenilendiğini, akademik ve bilimsel yeterliliğin arttırıldığını belirten Rektör Kılavuz, öğrencilerin yanı sıra akademisyen ve idari personelin de çok daha keyifli bir çalışma ortamına kavuştuğunu ifade etti.