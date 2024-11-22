Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), ikinci kez ortak senato toplantısında buluştu. İlk toplantıya ev sahipliği yapan BTÜ Senatosu, bu kez BUÜ’nün konuğu oldu. Senatoda iki üniversitenin yöneticileri yeni projeler üretilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Görükle Kampüsü’ndeki Çamlık Yemekhanesi’nde gerçekleştirilen ortak senato toplantısında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, rektör yardımcıları, dekanlar ve enstitü müdürleri ile iki üniversitenin genel sekreterleri hazır bulundu.

Yükseliş trendine girildi

Açılış konuşması yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversiteler arasındaki iş birliğinin daha çok akademisyenler bazında yürütüldüğünü ancak bu durumu kurumsal anlamda çok daha kalıcı hale getirmek istediklerini dile getirdi. Ortak senato toplantısının ilkini Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar’ın daveti ile BTÜ’de yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Şimdi ise üniversitemiz ev sahipliğinde toplantımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Üniversitelerimiz akademisyenleri arasında fiili olan iş birliğini bizler de kurumsal yakınlıkla taçlandırmak ve bu etkileşimi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda yapacağımız ortaklıklar ile uluslararası sıralamalarda ciddi bir yükseliş trendine geçme hedefimiz bulunuyor. Bunun yanında üniversitelerimizin potansiyelleri doğrultusunda şehrimizdeki özel sektör firmalarıyla da bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek istiyoruz. İlk adımın BTÜ’den gelerek devam ettirdiğimiz kurumsal iş birliğimizin bundan sonraki aşamada da hızlı bir şekilde devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.

Güçbirliği yapılacak

BTÜ Rektörü Naci Çağlar ise, Bursa Uludağ Üniversitesinin 50’nci yılını kutlayarak, “Bugün iki güçlü üniversite olarak bir aradayız. BUÜ 50 yıllık tecrübeli, BTÜ ise genç, dinamik ve güçlü bir üniversite. Üniversitelerimizin bu yönleriyle güç birliği yaparak güçlenmek, ortak yayınlar ve çalışmalarla beraber yürümek istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Mükemmeliyet Merkezi başvurusuna BTÜ olarak biz de paydaş olarak destek veriyoruz. Öte yandan BUÜ, bir araştırma üniversitesi. Üniversitemizden bu anlamda da istifa etmek istiyoruz. Çünkü bizim de hedefimiz, araştırma üniversitesi olmak. Bu doğrultuda iş birliklerimizin kalıcı bir şekilde devam etmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

Toplantıda her iki üniversitenin çalışmaları değerlendirilirken, fakülteler ve bölümler arası yapılabilecek iş birliği alanları da görüşüldü. Senato, ilgili birim yöneticilerinin aynı masa etrafında buluşması ve fikir alışverişi yapmasının ardından sona erdi.