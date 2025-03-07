Bilimsel çalışmalara katkı sağlamak ve öğrencileri geleceğin tedavi yöntemlerine hazırlamak amacıyla yatırımlarına devam eden Üniversite yönetimi, hastaneye yeni bir laboratuvar daha kazandırdı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi bünyesinde modern teknolojilerle donatılmış Mikrocerrahi ve Temel Laparoskopik Eğitim Laboratuvarı açıldı. Gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Arslan, Prof. Dr. Ekrem Kaya, Doç. Dr. Kazım Şenol ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Finansmana katkısı olanlara ve organizasyonun bu noktaya gelmesine katkı veren herkesi tebrik ediyorum. En nihayetinde kendi bütçemizle yapabildiklerimizin sınırlarını biliyoruz. O bütçenin yanında alabildiğimiz dış finansman destekleriyle 50. yılına giren üniversitemizin hem eğitim kalitesini hem klinik hizmet kalitesini arttırmaya yönelik gayretlere verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise konuşmasında laboratuvarda özellikle vasküler yani damarların birbirine eklenmesi konusunda asistanlara eğitim verileceğini vurguladı. Fakültenin diğer anabilim dallarının da periyodik kurslara gelip katılabileceğini aktaran Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Diğer bilim dalları da burada eğitim alabilirler. Biliyoruz ki son 20 yıldır genellikle kapalı ameliyatlar yapılıyor. Belki de bundan 10 yıl sonra açık ameliyat diye bir şey kalmayacak. Kamera aracılığıyla ekrana bakarak yapılan bu ameliyatlar için maket eğitimi verilecek. Asistanlarımız, hastalardan önce maketler üzerinde çalışarak kendilerini geliştirecekler. Laboratuvarımızın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Program, kurdele kesimi ve Doç. Dr. Kazım Şenol’un laboratuvar tanıtımının ardından sona erdi.