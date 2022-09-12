Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ‘Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri’ne başvuran BUÜ Yönetimi, 3 fakülte binası ve 1 bölüm binası ile bu alanda Turuncu Bayrak ödülüne layık görüldü.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ‘Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri’ne başvuran BUÜ Yönetimi, 3 fakülte binası ve 1 bölüm binası ile bu alanda Turuncu Bayrak ödülüne layık görüldü.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ‘Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri’ne başvuran BUÜ Yönetimi, 3 fakülte binası ve 1 bölüm binası ile bu alanda Turuncu Bayrak ödülüne layık görüldü. YÖK, Üniversitenin 5 farklı binasının daha ödüllere aday olabilmesinin önünü açtı. Yapılan incelemeler sonucunda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası, Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası, İlahiyat Fakültesi Binası ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Binası mekânda erişim alanında Turuncu Bayrak ödülünü aldı. Devlet Konservatuarı Binası, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler Binası, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Binası, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Binası, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Binası, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi ile Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi de Turuncu Bayrak ödülü için aday gösterildi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen kurumların yöneticilerine önceki gün yapılan Senato Toplantısında belgelerini ve turuncu bayraklarını takdim etti. Engelsiz Üniversite olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “1975 yılında kurulmuş bir üniversiteyiz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren de hedeflediğimiz her alanda en yüksek nitelik seviyesine ulaşmaya gayret ediyoruz. Köklü üniversitemizin arzu edilen niteliklere ulaşma hedefinin bir parçası da engelli öğrenci, personel ve diğer ziyaretçiler için erişilebilir ve ulaşılabilir bir iklim oluşturma çabasıdır. Ancak üniversitemize ait yapıların bazılarında istenilen modernizasyonunun henüz tamamlanamamış olması, erişilebilirlik açısından bir takım sorunlar yaşanabilmesine sebep oluyor” dedi.

Yeni bayraklar yolda

Bu anlamda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu’nunbaşkanlığında faaliyet gösteren ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurt’un Koordinatörlüğünü üstlendiği Engelli Öğrenci Birimi ile Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nın ortak çalışmalarıyla Üniversitedekimekanların incelenmesi ve eksiklerin giderilmesi için yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydeden Rektör Kılavuz; “Bu hedef doğrultusunda üniversitemizin kararlı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. 2022 yılı çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Üniversitemizdeki dört fakülte binamız Mekânda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak ödülü almayı başardı. Yedi binamız da Mekânda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak için aday statüsü kazandı. Bu konuda bizlere destek veren ve işbirliği yapan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri ve aday statüsü kazanan binaların sertifikalarıBursa Uludağ Üniversitesi Senato Toplantısı’nın ardından yapılan törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından ilgili birim yöneticilerine takdim edildi.