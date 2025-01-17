Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bosch firmasının Bursa’daki üst düzey yöneticilerini ağırladı.

Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde geçmişte çok sayıda projeye imza atan BUÜ ve Bosch, yeni ortaklıklar için görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bilimsel tabanlı projelerde ortak çalışmalar yürütebilmek amacıyla ulusal ve uluslararası çok sayıda firma ile görüşmeler yürüten BUÜ yönetimi, Bosch firmasının Bursa’daki üst düzey yöneticilerini ağırladı.

Rektörden nitelikli iş birliği vurgusu

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Bosch ile üniversite olarak her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduklarına işaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi vizyonuna yakışır bir şekilde bu iş birliklerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Bu ziyaretin kendileri için son derece önemli olduğunu aktaran Yılmaz, “Bosch firması sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de kendini kanıtlamış bir teknoloji ve inovasyon şirketidir. Böylesine büyük bir firma ile üniversitemizin yakın ilişkiler içerisinde bulunmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geçmiş dönemde kıymetli proje iş birlikleri yaptık. Karşılıklı deneyim paylaşımında bulunduk. Bosch’un üniversitemiz mezunlarına gösterdiği yakın ilgiyi ve sunduğu iş fırsatlarını da biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de iş birliğimizin çok daha nitelikli bir şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Ziyaretlerinden ve üniversitemize desteklerinden dolayı Bosch’un yöneticilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Üniversite ve Bosch yöneticileri projelerini anlattı

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ile bölüm ve program yöneticisi akademisyenler de hazır bulundu. Bosch Bursa heyetinde ise Ticari Genel Müdür Gitta Unger, Teknik Genel Müdür Dirk Arnold, Üretim Direktörü Gülşah Aladağ, Ar-Ge Direktörü Ceyhun Bahtiyar, İnsan Kaynakları Alan Yöneticisi Zeynep Yıldız, İnsan Kaynakları Direktörü Aknur Ak ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Ece Tüt yer aldı.

Rektörlük binasındaki sunumun ardından heyet, üniversitedeki laboratuvar ve Ar-Ge merkezlerini gezdi, öğrenci topluluklarının atölyelerinde yürütülen projelere dair bilgi aldı.