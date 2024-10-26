10. Uluslararası Ankara Kukla Festivali çerçevesinde 4. Uluslararası Kukla Forumu gerçekleştirildi. Ankarada gerçekleşen organizasyona KARAKUM Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı ile Müdür Yardımcısı Hayali Nevzat Çiftçi katıldı.

Bu yıl 4.sü düzenlenen Uluslararası Kukla Forumu "Klasik Kukla Eğitimi ve Gelişme Yolları" başlığıyla BUÜ Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARAKUM) ev sahipliğinde yapıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan foruma; Rusya S. Petersburg Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Kazakistan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi katıldı.

Kukla sanatının gelişmesini sağlamak ve deneyim paylaşmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyona Belçika’dan akademisyenler, kukla sanatçıları, yönetmenler ve tasarımcılar da katıldı. Rusya, Kazakistan, Fransa, Türkiye, Özbekistan, İran, Kıbrıs, Bulgaristan, Çin ve Belçika’dan da katılımcılar bildiri sundu.

KARAKUM Müdürü Öztahtalı, başarılı geçen forumun ardından kukla sanatının eğitim boyutunun ele alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken İJHAR tarafından da bildirilerin yayımlanmasından büyük mutluluk duyacağını belirtti.

Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) tarafından düzenlenen festivalin organizasyonunu Tiyatro Tempo üstlendi.