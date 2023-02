Sivas’ın Zara ilçesinde bir köyde toplanan 177 bin lira nakit para depremzedeler için AFAD’a bağışlandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesinde yaraların sarılması için elini taşın altına koyan Korkut köyünde yaşayan vatandaşlar, aralarında topladıkları nakit parayı köy muhtarına teslim etti. Köy halkı ve İstanbul’da yaşayan gurbetçiler tarafından toplanan 177 bin lira, Köy Muhtarı Ahmet Akpınar tarafından AFAD’a ait bağış hesabına yatırıldı.

“Korkut köyü olarak devletimizin yanındayız”

Konu hakkında açıklama yapan Muhtar Ahmet Akpınar, köylüler olarak her zaman devletin yanında olduklarını söyleyerek, “Deprem bölgesine Korkut köyü olarak AFAD’a 177 bin 220 TL yatırılmıştır. Tüm Korkutlulara teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. İyi gününde de kötü gününde de her zaman Korkut köyü olarak devletimizin yanındayız. Korkut halkıyla gurur duyuyorum. Korkut her zaman devletinin ve milletinin yanındadır.” dedi.

Öte yandan Korkut Köyü Dernek Başkanı Osman Kaygusuz ise, yardımların devam edeceğini belirterek, “Köy muhtarlığımızla birlikte köyümüzde, Zara’da, İstanbul’dan Almanya’dan depremzedelerimiz için katkılar sağlandı. Bizlerde köy halkı olarak nakdi yardımda bulunduk. Bu yardımlarımız devam edecektir” diye konuştu.