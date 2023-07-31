Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkalığı tarafından kentin araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 4 noktada, ‘Butonlu yaya geçidi sinyalizasyon sistemi’ kuruldu. Sistem sayesinde butona basıldığında en geç 1 dakika içerisinde yayalara yeşil, sürücülere ise kırmızı ışık yanarken, yayaların güvenli ve kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçişi olanaklı hale geliyor.

İsmet İnönü Bulvarı Mersin Çarşısı, Adnan Menderes Bulvarı Polis Evi, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Mersin Valiliği ve KYK Kız Öğrenci Yurdu yaya geçitlerine kurulan sistem sayesinde, yaya kaynaklı kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekipler, UKOME Genel Kurulunun uygun bulduğu bölgelerde, ‘Butonlu yaya geçidi sinyalizasyon sistemi’ni kurmaya devam edecek.

Trafik Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Namlı, yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yaya geçitlerine bu sistemi kurduklarını belirterek, “4 farklı noktadaki sistem sayesinde, yayalarımız güvenli ve kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçiyor. ‘Butonlu yaya geçidi sinyalizasyon sistemi’ sayesinde yayalarımız, yaya geçitlerinde bulunan butonlara basarak, en geç 1 dakika içerisinde kendilerine yeşil, sürücülere kırmızı ışık yanmasıyla güvenli bir şekilde geçiş sağlıyorlar. Yaya kaynaklı kazaları engelleyen bu sistem, aynı zamanda sürücülere de tereddüt etmeden seyahat etme imkanı sağlıyor” dedi.

Sistemi kullanan vatandaşlardan Şenay Göçeri, “Çok güzel bir uygulama, çok iyi buldum. En azından dakikalarca araçların geçmesini beklemek zorunda kalmıyoruz. Butona basıp, güvenli bir şekilde karşıya geçiyoruz. Çok iyi yapmışlar. Teşekkür ediyorum Belediye Başkanımıza” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Nesrin Özmen ise “Çok güzel düşünülmüş, ben de yeni görüyorum. Az önce uygulamayla karşıya geçtim. Yayalar için çok güvenli” ifadelerini kullandı.