Bursa’da teknik tekstil ve kompozit firmalarının yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak yoğun eğitim programı başladı. BUTEXCOMP bünyesinde 15 başlıkta verilecek eğitimler ile firmaların uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasına destek olunacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) Teknik Destek Projesi çerçevesindeki eğitim faaliyetleri, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) başladı.

Mikro kapsül geliştirme ve uygulama eğitimi verildi

BUTEXCOMP Teknik Destek Ekibinin, KOBİ’lerin geri bildirimleri ile şekillendirdiği ihtiyaç analizi istikametinde Ekim ayı sonuna kadar toplamda 15 başlıkta eğitim gerçekleştirilecek. Teknik eğitim programlarının ilkinde, Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, "Tekstillerde Fonksiyonellik İçin Mikro Kapsüller Geliştirme ve Uygulamaları" başlığı altında firma yetkilileri ile bilgi paylaşımı yaptı. Verimli bir eğitime imza attıklarını kaydeden Prof. Dr. Kut, "Mikrokapsülasyon, özellikle son dönemde sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde büyük bir önem taşıyor. Biz de bu konuda hem kullanılabilen yapılar, hem üretim yöntemleri, hem de uygulama örnekleri üzerine konuştuk. İleride ülkemizde de kapsülasyon konusunda, önemli yol alınacağını düşünüyorum. İşletmelerimiz de bu konuda öncü olacaktır.” diye konuştu.Eğitim programı, Ergün Çalışır’ın verdiği ‘Uygulamalı Kaplama ve Laminasyon’ başlığı ile sürdü.

BUTEXCOMP Teknik Destek Ekibinin takvimlendirdiği yoğun eğitim programı şu şekilde devam edecek:

20-21 Temmuz-Doç. Dr. Ozan Toprakçı: Teknik Tekstiller ve Uygulamaları.

25 Temmuz-Doç. Dr. Aylin Toprakçı: Plazma Teknolojisi ve Tekstil Endüstrisinde Kullanımı.

1 Eylül-Doç. Dr. Ozan Toprakçı: Çok Bileşenli Hibrit İplik Üretimi.

5 Eylül-Doç. Dr. Aylin Toprakçı: Tekstil Konforu.

13 Eylül-Prof. Dr. Erhan Kenan Çeven: Fonksiyonel Tekstil Lifleri.

19-20-21 Eylül Gökhan Pinaz: Kompozit Malzeme Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları.

26-27 Eylül-Doç. Dr. Cihan Kaboğlu: Kompozit Malzeme ile Tasarım ve Modelleme.

3 Ekim-Gökhan Pinaz: Kompozit Malzeme Hızlı Üretim Teknolojileri ve Kalite Kriterleri.

11 Ekim-Doç. Dr. Ozan Toprakçı: Kompozitlerde İleri Preform Ön Şekillendirme Teknolojileri.

11 Ekim-Doç. Dr. Ozan Toprakçı: İleri Tekstil Lif Teknolojileri.

12 Ekim-Doç. Dr. Aylin Toprakçı: Akıllı Tekstiller/Giyilebilir Elektronikler.

18-19 Ekim-Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu: Dokuma Esaslı Teknik Tekstiller: Tasarım ve Uygulamalar.

25 Ekim-Doç. Dr. Aylin Toprakçı: Teknik Tekstil İmalatının Hızlı Üretim Teknolojileri.

Eğitimlere katılmak isteyen KOBİ’lerin, www.butexcomp.org.tr portalı üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. BTSO tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.