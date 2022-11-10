Karabük İl Genel Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerinin 10. birleşimi Vali Fuat Gürel’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Karabük İl Genel Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerinin 10. birleşimi Vali Fuat Gürel’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdurrahman Bilgiç, kurumun çalışma alanları olan çocuk, engelli, yaşlı, kadın hizmetleri, sosyal yardımlar, şehit yakınları ve gazilerle ilgili çalışmalar, kurumun projeleri ve yatırımları hakkında bilgilendirmede bulunarak 2023 yılı bütçesi ile ilgili taleplerini iletti.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen bilgilendirmenin ardından yaptığı konuşmada, "Öncelikle Sayın Valimiz Fuat Gürel’e davetimize icabet ettiği ve kurumumuzla ilgili her konunun takipçisi olarak bizlere verdiği destekler için İl Genel Meclis üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Kasım ayında olmamız hasebiyle bütçe ayındayız. Bir taraftan bütçe taslakları görüşülürken diğer taraftan İl Müdürlerimizi davet ediyoruz. Müdürlerimiz kurumlarının çalışmalarıyla ilgili meclisimizi bilgilendiriyolar. Bugün toplantımıza davet ettiğimiz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Abdurrahman Bilgiç’e ayrıntılı sunumları için teşekkür ediyorum. Kimsesiz çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimiz ve ihtiyaç sahiplerine yapılan çalışmaları takdirle karışılıyoruz. Şehit ve Gazi ailelerimiz ile ilgili de çok başarılı işler yapılıyor. Verdiğiniz sosyal hizmetlerle sosyal devlet anlayışını vatandaşımıza en güzel şekilde yansıtıyorsunuz” dedi.

Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Mali Hizmetler Müdürü Yılmaz Arat ve Destek Hizmetleri Müdürü İrfan Baylan’da yer aldı.