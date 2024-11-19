Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında muhalif milletvekilleri, 12 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu bebek patikleri ve kıyafetleri göstererek istifaya davet etti.

Bakan Memişoğlu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı kesin hesabı ve 2025 yılı bütçe teklifi hakkında sunum için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi. Sunum için komisyon salonuna gelen Memişoğlu, muhalefet milletvekilleri tarafından protesto edildi. Muhalif milletvekilleri, 12 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen olay esnasında Memişoğlu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğunu hatırlatarak, bebek patikleri ve kıyafetleriyle Bakan Memişoğlu’nu istifaya davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, protesto esnasında “Bazı aileler bebeklerini kucağına almadan mezara soktular. Burada bu bütçe görüşülemez. Eğer Sağlık Bakanı af isteyecekse, istifa isteyecekse buyursun konuşsun ama burada bu koşullarda bütçe konuşulamaz” ifadelerini kullandı.

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