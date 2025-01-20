Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun Aydın'ın Eskihisar Tarihi kent Nysa Antik Kenti ile Yenipazar şehir merkezinde düzenlediği Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın 2. kademesinde Bostanlıspor Büşra Altun ile bir kez daha Türkiye Şampiyonluğuna uzandı.İZMİR (İGFA) - 2025 yılının ilk Türkiye Şampiyonluğunu Nsya Antik Kent Yarışmasında elde eden Bostanlıspor’un milli sporcusu Büşra Altun 42 sporcunun katıldığı K21A kategorisinde en yakın rakibine yaklaşık 5 dakikalık fark yaparak bir kez daha Türkiye Şampiyonu oldu.

3,5 kilometrelik parkuru 53 dakika 36 saniyede en yakın rakibinin 4 dakika 57 saniye önünde tamamlayan Büşra Altun, 2. gün Yenipazar kent merkezindeki yarışmayı da 3. sırada tamamlayıp, genel klasmanda 1. sırayı elde etti. İlk etapta olduğu gibi 2. etap yarışmalarını da 2 birincilik, 1 üçüncülük ile tamamlayan Büşra Altun K21A da zirvedeki yerini de korudu.

Şampiyonadaki diğer Bostanlısporlu sporculardan 2 yaş üst kategoride yarışan Eymen Vatansever 85 sporcunun katıldığı E16A kategorisinde 11. oldu. K20B Kategorisinde de Ayşe Cansın Kesbiç 32 sporcu arasında 16. sırayı aldı. Kadınlarda genel klasmanda 2. sırada olan Gülşeker Altun rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya katılmadı.