Büyükşehir Belediyesi’nin BUSMEK aracılığıyla düzenlediği ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına katılan bin gencin yüzde 80’i, merkezi yerleştirmeyle bir üniversiteye girme başarısını gösterdi. Gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başarılı öğrencileri tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin BUSMEK aracılığıyla düzenlediği ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına katılan bin gencin yüzde 80’i, merkezi yerleştirmeyle bir üniversiteye girme başarısını gösterdi. Gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başarılı öğrencileri tebrik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaşam boyu eğitim anlayışıyla vatandaşların sanat ve mesleki eğitim ihtiyacına çözüm olmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitimle birlikte yapay zekâ destekli, hedef odaklı ‘dijital eğitim’ sistemini de geçen dönem hayata geçiren BUSMEK, yetişkin eğitimlerinin yanında, üniversiteye hazırlanan lise mezunu gençler için de ücretsiz YKS hazırlık kursları düzenliyor. Ücretsiz YKS destek kitapları, eğitime uygun donanıma sahip sınıf koşulları ve rehberlik hizmetiyle gençleri üniversiteye hazırlayan BUSMEK, 2018 yılından bugüne kadar toplam 4 bin 606 gence ulaştı. 2022-2023 döneminde toplamda 1000 gence destek olunurken, 61 öğretmen ile gençlere eğitim ve danışmanlık konusunda fayda sağlandı. Yüz yüze eğitimde, haftanın 4 günü 7 saat ders ve sonrasında etüt, soru çözümü ve birebir eğitimlerle öğrencileri sınava hazırlayan BUSMEK, gençleri tercih döneminde de yalnız bırakmadı. 2021-2022 döneminde Türkiye genelinde sınava giren 4 milyon öğrenciden ilk 500’ün içinde 1, ilk binin içinde 2, ilk 5 binin içinde 7 ve ilk 10 binin içinde 17 olmak üzere ilk 25 binin içinde toplam 37 BUSMEK’li öğrenci yer aldı. Tercih yapan gençlerin yüzde 80’e yakını, merkezi yerleştirme ile bir üniversite programına yerleştirildi.

BUSMEK tarafından düzenlenen YKS hazırlık kurslarına katılarak üniversiteyi kazanma başarısını gösteren gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özveriyle çalışan başarılı öğrencileri tebrik etti. Belediyenin sunduğu ücretsiz imkanlardan daha fazla insanın yararlanmasını arzuladıklarını belirten Başkan Aktaş, BUSMEK kursunu sahiplenip başarılı olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Farklı şehirlerde okuyacak olanlardan Bursa’yı unutmamalarını isteyen Başkan Aktaş, “Şehrinize karşı hayatın her döneminde vefalı olun. Sokaklarımızın daha huzurlu ve güvenli, insanların güler yüzlü ve ticaretin daha kaliteli olması için aldığınız eğitim çok kıymetli ve değerli. Radarları açık olan, hayatta her zaman başarılı olur. Olaylara düz bakan, etrafını görmeyenlerin başarılı olması mümkün değil. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği burslar için müracaatta bulunun. Başka kurumdan burs alıyor olmanız, Büyükşehir Belediyesi’nden burs almanıza engel değil. Hepinizi kutluyorum” dedi.

Gençler de BUSMEK kurslarında kaliteli bir eğitim aldıklarını ve eğitmenlerden büyük destek gördüklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ile BUSMEK’e teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda, Başkan Aktaş tarafından gençlere hediye çeki ve çeşitli hediyeler verildi.