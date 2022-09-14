Mesleki ve sanat eğitimlerinin yanında Bursa’nın yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı noktasında önemli bir görev üstlenen BUSMEK, Balıkesir’in ardından şimdi de Söğüt’te Bursa’nın değerlerini tanıttı.

Mesleki ve sanat eğitimlerinin yanında Bursa’nın yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı noktasında önemli bir görev üstlenen BUSMEK, Balıkesir’in ardından şimdi de Söğüt’te Bursa’nın değerlerini tanıttı.

Söğüt’te bu yıl 741’incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılan BUSMEK, kurduğu Yörük çadırında, şenlik için yurdun dört yanından gelen vatandaşlara hem Bursa’nın değerlerini hem de yaptıkları çalışmaları anlattı. Bursa’nın coğrafi işaretli değerlerinden ipek ve İznik çinisinin ön planda olduğu tanıtımda, aynı zamanda BUSMEK kursiyerlerinin hüsnühat, ebru, deri ve yağlı boya sanatlarından örnekleri sergilendi. İpek halı dokuma ve ipek kozalarından ipek çekimi uygulamaları, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Yetişkinlere ve çocuklara, Bursa’ya özgü değerler ile ilgili kitapçık ve dergiler hediye edildi.

BUSMEK standını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, Bursa’nın coğrafi işaretli lezzetlerinden kestane şekeri ikram edildi. BUSMEK çadırını ziyaret eden Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, ipekböceği kozasından nihai ürüne kadar Bursa ipeğinin süreçlerini uygulamalı olarak izledi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndeki Hacivat ve Karagöz gösterileri ile Bursa Akıncılar Geleneksel Okçuluk Kulübü Derneği üyelerinin okçuluk gösterileri, ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa adına’ Doç. Dr. Erdem Özdemir koordinatörlüğündeki Bursa Ulukök Müzik Topluluğu sahne alarak, Türk Dünyası Müzikleri Konseri verdi.