Hatay merkezde peş peşe yaşanan depremlerin ardından neredeyse kullanılabilecek tek bir ev kalmaması ile tuvalet ve duş en önemli sorun olurken, BUSKİ ekipleri soruna çözüm üretmek için çalışıyor. Kurulacak konteyner kentlerin altyapısı için yoğun mesai harcayan BUSKİ, diğer taraftan ihtiyaç duyulan bölgelere seyyar tuvalet ve duşlar kazandırıyor.

Hatay merkezde peş peşe yaşanan depremlerin ardından neredeyse kullanılabilecek tek bir ev kalmaması ile tuvalet ve duş en önemli sorun olurken, BUSKİ ekipleri soruna çözüm üretmek için çalışıyor. Kurulacak konteyner kentlerin altyapısı için yoğun mesai harcayan BUSKİ, diğer taraftan ihtiyaç duyulan bölgelere seyyar tuvalet ve duşlar kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, art arda gelen depremlerle enkaza dönen Hatay’da hayatı normale döndürmek için tüm birim ve iştirakleriyle yoğun çalışma sergiliyor. Özellikle kurulacak konteyner kentlerin altyapısının hazırlanması ve seyyar tuvaletlerin kurulumu için büyük gayret gösteren BUSKİ, 16 araç ve 56 personelle yaralara merhem olmaya çalışıyor. Hatay merkezde önceliği Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya veren BUSKİ, toplam 3 bölgede 2 bin konteynerin yer alacağı 110 bin metrekare alana içme suyu ve kanalizasyon hat bağlantılarını gerçekleştiriyor. Bunun yanında vatandaşlardan gelen taleplere de yetişmeye çalışan BUSKİ ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde kendi imkanlarıyla çadırlar kurarak geçici barınma alanı oluşturan 9 ailenin tuvalet ve duş ihtiyacını gidermek için seferber oldu. Gelen talebe anında dönüş yapan BUSKİ ekipleri, yaklaşık 40 kişinin kullanacağı tuvalet ve duş kabinlerini belirlenen alana yerleştirdi. Kabinlerin altyapı bağlantılarını da hızlıca yapan ekipler, böylelikle önemli bir soruna daha çözüm üretmiş oldu.

1 günde sorun çözüldü

Depremde canlarını kurtardıktan sonra barınma ve ısınma sorununu da kendi imkanları ile çözdüklerini belirten afetzede Esat Bostancıoğlu, çok uğraşmalarına rağmen tuvalet ve duş sorununu bir türlü çözemediklerini söyledi. Bir arkadaşının bulundukları yerdeki seyyar tuvaletler üzerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi logosu görmesi üzerine hemen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçtiklerini belirten Bostancıoğlu, "Sağ olsunlar aynı gün, hatta yarım saat-bir saat gibi kısa bir süre içerisinde bana dönüş yaptılar. Açıkçası bu kadar hızlı dönüş sağlayacaklarını umut etmiyorduk. Dün başvuru yaptık, bugün de sabah ekipler çalışmaya başladı. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.