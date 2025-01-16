Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Su tasarrufu bilinci ve kültürü projesi’ kapsamında, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine suyun verimli kullanımı konusunda eğitimler veriliyor.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde suyu verimli kullanma bilinci oluşturmak, onlara bu kültürü aşılamak, suyun tüm canlılar ve dünya için önemini anlatmak, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü ‘Su tasarrufu bilinci ve kültürü projesi’, öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor. Proje kapsamında 14 Ocak’tan bu yana 8 farklı okulda toplam 3011 öğrenciye eğitim verildi. Yıl boyunca devam edecek olan eğitimler kapsamında, öğrencilere suyun bilinçli kullanımı ve su tasarrufu konuları, çeşitli görsel ve işitme ile ilgili içeriklerle ve kitapçıklarla anlatılıyor.

Bursa’daki tüm anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlediklerini belirten BUSKİ Eğitim Şube Müdürü Aslı Çiğdem Özcan, “Proje kapsamında anaokulu ve ilkokul öğrencilerinde su bilincini ve kültürünü oluşturmak amacıyla çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerimizin içerikleri, pedagoglar eşliğinde öğrencilerin bilgi düzeyleri dikkate alınarak hazırlanıyor. 14 Ocak tarihinden bu yana 8 farklı okulda 3011 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek” dedi.