Asrın felaketinde deprem bölgelerinde canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, selin vurduğu Şanlıurfa’da da yaraları sarmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Şanlıurfa’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlarda kenti besleyen 3 derenin taşması sonucu yaşanan sel felaketinin izlerinin silinmesi için harekete geçen BUSKİ ekipleri, taşkın sularının tahliyesi çalışmalarına başladı. Deprem bölgesinden sevk edilen 2, Bursa’dan da yola çıkarılan 1 olmak üzere toplam 3 vidanjörle tahliye çalışmaları devam ederken, BUSKİ ekipleri, sel felaketinin izleri silinene kadar bölgedeki çalışmalarını sürdürecek.