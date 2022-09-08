Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 33’üncü yılını kutluyor. Tarihsel kökeni, 1905 yılında dönemin Valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yaptırdığı içme suyu çalışmalarına dayanan BUSKİ, tarihi birikiminden edindiği tecrübe ve profesyonel yönetim anlayışıyla, Bursa’nın altyapısına hayat veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 33’üncü yılını kutluyor. Tarihsel kökeni, 1905 yılında dönemin Valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yaptırdığı içme suyu çalışmalarına dayanan BUSKİ, tarihi birikiminden edindiği tecrübe ve profesyonel yönetim anlayışıyla, Bursa’nın altyapısına hayat veriyor.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, atık suların arıtılmasına; derelerin ıslahından, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrıştırılmasına kadar, şehrin altyapı ağının oluşumunda başarılı çalışmalara imza atan BUSKİ, kuruluşunun 33’üncü kutluyor. 1905 yılında dönemin Valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Bursa’nın içme suyu ihtiyacını Gökdere’den karşılayacak şekilde yaptırdığı içme suyu projesi ile başlayan resmi çalışmalarla Bursa, 2000 abonelik modern bir su şebekesine kavuştu. 01 Ekim 1917 tarihinde Uludağ’daki membaların da belediyeye devri ile beraber Belediye Başkanlığı’na bağlı bağımsız bütçeli "Su İdaresi Umumiyesi" teşkilatı kuruldu. 01 Haziran 1940 tarihinde ise Belediye Sular İşletmesi’ne (BSİ) dönüşen Kurum, 1987 yılında Bursa’nın Büyükşehir Belediyesi’ne dönüşmesiyle, Bursa Su Kanalizasyon İdaresi adını aldı. Ardından 2560 sayılı Kanuna bağlı olarak 08 Eylül 1989 tarihinde alınan 89/14524 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) olarak yapılandırıldı. Bursa’nın 17 ilçesinin de sağlıklı bir altyapıya kavuşması için önemli yatırımları hayata geçiren BUSKİ, Kuruluşunun 33’üncü yılını BUSKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda kutladı.

Kararlılıkla çalışıyoruz

Toplantıda konuşan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, “Dün olduğu gibi bugün de inanç ve kararlılıkla çalışıyoruz. 1989 yılında 3 ilçede 249 kilometrekare alanda hizmet ederken, bugün 17 ilçede 10.800 kilometrekare alanda hizmet veriyoruz. Büyükşehir Belediye’mizin vizyonu ile altyapı çalışmalarında önemli aşamalar kaydettik. İçme suyundaki kayıp kaçak oranı yüzde 20 ile 30 Büyükşehir arasında en düşük sevide. 17 ilçede birbiriyle alanında örnek olan personellerimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Altyapı seferberliği

Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ’nin, etle tırnak gibi birbiriyle kaynaşmış bir yapı olduğunu söyledi. Yaşanılmasından mutluluk duyulan şehirlerin ancak sağlıklı bir altyapı üzerinde kurulabileceğini kaydeden Çelik, “Altyapıya çok büyük önem veriyoruz. BUSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile Bursa’nın tamamında altyapı seferberliği başlattık. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminden çevre yatırımlarına kadar altyapı ile ilgili her alanda ekiplerimiz sahada çalışmalarını canla başla sürdürüyor. Hedefimiz altyapı sorunlarından arındırılmış yaşanabilir bir şehir oluşturmak. Bursa merkezinde bu hedefimizi bu alanda gerçekleştirdik‘’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Süleyman Çelik ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, BUSKİ’nin 33’üncü yaşı için hazırlanan pastayı kesti.