İlgi alanına, kültür, sanat ve sporu da alan Anadolu’nun ilk SİAD’ı BUSİAD üyeleri, Anadolu’nun ilk yerleşik tiyatrosu Devlet Tiyatroları Bursa Ahmet Vefik Paşa sahnesinde, açılış oyunu “Küçük Korku Dükkanı” isimli müzikal oyunu izledi.

BURSA (İGFA) - Howard Ashman ve Alan Menken’in yazıp, Boğaçhan Sözmen’in yönettiği müzikal büyük beğeni topladı.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD’ın, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın, Atatürk’ü Anma Konseri’nin de yıllardır destekçisi olduğunu hatırlatarak, BUSİAD’ın kültür, sanat ve spora ilgisinin artarak devam edeceğini söyledi. Küçükkayalar, oyunu izlemeye gelen BUSİAD üyelerine ve oyunda emeği geçenlere teşekkürlerini de iletti.