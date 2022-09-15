Buse Tosun Çavuşoğlu, akşam seansında Japon güreşçi Masako Furuichi ile bronz madalya müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Sırbistan’da yapılan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj maçında Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı. Rakibini 10-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

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