Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin düşünce ve fikir hayatına katkı sağlamak amacıyla kurduğu BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi için 2024 Güz Dönemi kayıtları sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM), strateji geliştirme ve araştırma odaklı çalışmalarıyla, kadim kentin düşünce dünyasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Geleneksel hale gelen Şehir Akademi, bu dönem de Kayserililere birçok atölye ve seminer sunacak. Son kayıt tarihi 18 Ekim olan ve kayıtları süren 2024 Güz Dönemi için etkinlikler ve programlar herkese açık ve ücretsiz olacak. Seminerler ve atölyeler yüz yüze gerçekleştirilecek ve katılımcılara katılım belgesi verilecek. Seminerler ve atölyeler, çeşitli uzmanlar tarafından yönetilecek ve katılımcılara zengin bir içerik sunulacak. Güz Dönemi 2024 Çağdaş Okumalar Seminerleri Programı şu şekilde belirlendi;

"Çağı Edebiyat (Roman) ile Okumak - Dr. Mustafa Özel 25 Ekim 2024 Cuma, Çağı Sosyoloji Üzerinden Okumak, Doç. Dr. Faruk Karaarslan 2 Kasım 2024 Cumartesi / Çağı Bu-Ara-da Okumak, İhsan Fazlıoğlu, 8 Kasım 2024 Cuma / Çağı Sanat (Sinema) Üzerinden Okumak, Dr. Deniz Kurtyılmaz 16 Kasım 2024 Cumartesi / Çağı İdeolojiler (Kapitalizm) Üzerinden Okumak, Prof. Dr. Tahsin Görgün, 23 Kasım 2024 Cumartesi / Çağı Felsefe (Pragmatizm) Üzerinden Okumak, Prof. Dr. Celal Türer, 30 Kasım 2024 Cumartesi / Çağı Metafizik (Kuantum) Üzerinden Okumak, Doç. Dr. Enis Doko, 7 Aralık 2024 Cumartesi / Çağı Siyaset Üzerinden Okumak, Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, 14 Aralık 2024 Cumartesi.”

KCETAŞ Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan seminerler saat 14.00’da başlayacak. 2024 Güz Dönemi Atölyeleri’nde program ise şöyle gerçekleşecek;

“Risalet Okumaları, Yusuf Yerli, Pazartesi 17.30-19.30 / Şehir ve Medeniyet Okumaları, Dr. Ahmet Baş, Salı 17.30-19.30 / Tarih Okumaları, Dr. Can Deveci Salı 17.30-19.30 / Kavramlardan Paradigmalara Eleştirel Düşünce ve Sosyal Analiz Atölyesi, Prof. Dr. Celaleddin Çelik, Çarşamba 17.30-19.30 / Erciyes Okumaları, Dursun Çiçek, Çarşamba 17.30-19.30 / Akraba Kelimeler, İlyas Aslan, Perşembe 17.30-19.30 / Suyun İki Yakası Karşılaştırmalı Edebiyat Okumaları, İsmail Doğu, iki haftada bir Cuma ve Cumartesi, Cuma (17.30-19.30), Cumartesi (11.00-13.00) / Batı Araştırmaları Atölyesi, Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu, Cumartesi 17.00-19.00 / Yazarlık Atölyesi Çağımızı Tanıma ve Tanık Olma, Mustafa İbakorkmaz, Cumartesi 17.00-19.00.”

Atölyeler 21 Ekim 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 8 hafta devam edecek. Millî Mücadele Müzesi’nde gerçekleşecek olan atölyelerde katılımcılar, uzman akademisyenlerden eğitimler alacak. Programda, katılımcılar akademi ile ilgili detaylı bilgiye www.kayseri.bel.tr sitesinde etkinlikler bölümünden ulaşabilecek.