Bursa’da daha sağlıklı bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BursaRay İşletme ve Bakım Merkezi çatısını güneş panelleri ile donattı. Yıllık 1.500.000 kilovatın üzerinde enerji üretecek olan sistemle, BURULAŞ enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların uygun fiyatla toplu ulaşımdan yararlanması için 300 milyon lira sübvansiyon desteği veriyor. Bu yatırımla Burulaş en büyük gider kalemlerinden enerji maliyetlerinde önemli bir avantaj sağlamış olacak.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında atıklardan enerji üretimi ve GES gibi projelerle yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ Genel Müdürlüğü aracılığıyla yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce metro istasyonlarının, Bursa Jeotermal AŞ’nin ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin çatısına güneş panelleri kuran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de BURULAŞ marifetiyle BursaRay İşletme ve Bakım Merkezi çatısını güneş panelleriyle donattı.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, çevreyi korurken yenilikçi enerji kaynaklarından faydalanmayı da hedeflediklerini söyledi. Sistemin 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren enerji üretimine başladığını anlatan Beşli, "Sistem, 1375 kilovat gücündedir ve yıllık 1.500.000 kilovat üzerinde enerji üretmeyi hedeflemektedir. Böylece hem çevresel sürdürülebilirlik sağlanacak hem de enerji maliyetleri önemli ölçüde azaltılacaktır. Bu proje, Bursa’nın temiz enerji kullanımındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ olarak geleceğin Bursa’sını bugünden inşa ediyoruz" dedi.