Afyonkarahisar’da kansere yenik düşerek hayatını kaybeden muhtar yerine seçilen karısının ilk işi vefat eden kocasının mezarını ziyaret etmek oldu.

Şuhut ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar seçilen Fehmi Metin Peynirci geçtiğimiz haftalarda kansere yeni düşerek vefat etti. Peynirci’nin vefatı sonrası İlçe Seçim Kurulu kararıyla mahalleli yeni muhtarını seçmek için sandık başına gitti. Zaferyolu İlkokulunda başlayan İplik Mahallesi Muhtarlık seçiminde 224 seçmen bulunurken, 4 aday ise yarıştı. Adaylardan biriside yaşamını yitiren muhtarın hanımı Selma Peynirci oldu. Peynirci yapılan oylama sonrası rakiplerinden arasından sıyrılarak aldığı 101 oy alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.

“Çok üzgünüm, bu görevi kıymetli eşimin görevi olarak sürdüreceğim”

Selam Peynirci’nin muhtar seçildikten sonra ilk işi ise geçtiğimiz günlerde vefat eden kocası Fehmi Metin Peynirci’nin mezarını ziyaret etmek oldu.

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan ve buruk bir sevinç yaşadığını kaydeden Selma Peynirci, “Çok üzgünüm bu görevi kıymetli eşimin görevi olarak sürdüreceğim. Mahalleye en güzel şekilde hizmet etmek için çalışacağım. Beni yalnız bırakmayan mahallelilerimize teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan, Peynirci’nin mazbatasını alarak hafta içi göreve başlaması bekleniyor.