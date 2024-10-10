Burhaniye Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 6. dönem faaliyetlerine 400 öğrenci ile devam ediyor. BURSEM, kontenjan dahilinde düşük gelir ve asgari ücret ile geçimini sağlayan ailelerin çocuklarına öncelik tanıyarak, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere LGS ve YKS hazırlık kursları ile okula destek kursları sunuyor.

Eğitim faaliyetleri çerçevesinde öğrencilere kaynak temini, deneme sınavları, birebir dersler, rehberlik hizmetleri ve tercih danışmanlığı sağlanıyor. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla kapsamlı bir destek sistemi ile çalışmalarını sürdüren BURSEM, Burhaniye Belediyesi’nin eğitim alanındaki önemli projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Başkan Deveciler: “Gençlerimizin Geleceğine Yatırım Yapıyoruz”

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, BURSEM’in eğitime verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, “Gençlerimizin başarılı bir gelecek inşa etmeleri için elimizden gelen tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. BURSEM, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan bir faaliyettir. LGS ve YKS sınavlarında %80 gibi yüksek başarı oranı sağlayarak, çocuklarımızın eğitimine katkı sağladık. Burada sadece sınavlara hazırlık değil, aynı zamanda rehberlik ve kişisel gelişim alanında da önemli destekler veriyoruz. Eğitim, bizim en büyük önceliğimiz. Burhaniye Belediyesi olarak gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.