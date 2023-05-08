Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı’nın eşsiz manzarasında Resim Şenliği düzenledi.

7’den 70’e vatandaşların tuvallere renk katması ve hoşça vakit geçirmesi için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenen Resim Şenliği’nde, Bursalılar keyifli zaman geçirdi. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları ve boya ekiplerinin koordinasyonu ile malzemelerin ücretsiz kullanıma sunulduğu etkinlikte, Bursalı vatandaşlar Uludağ manzarası, Nilüfer Çayı ve Mihraplı Camii manzarası eşliğinde tuvalleri renklendirdiler.

Kent Estetiği Şube Müdürü Yükseler Göktaş, düzenledikleri şenliğe gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal ve kültürel anlamda sanata her zaman önem veriyoruz. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü sanat ekibimizle birlikte Hüdavendigar Kent Parkı’mızda Resim Şenliği düzenledik. Burada Mihraplı Camii, Ulu Camii, Nilüfer Çayı, modern mimari ve buranın bitki örtüsü ile birlikte herkese iyi bir manzara sunmuş olduk. Bu manzaradan ilham alanlar da oldu, kendine özgü içerikleri resmedenler de oldu. Biz bu şenlikte vatandaşımıza bu manada güzel bir odak noktası oluşturmuş olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak benzer etkinliklerimizi vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.

Şövaleler, pastel boyalar, resim kalemleri, parmak boyalar ve diğer tüm ekipmanları kullanarak ailecek keyifli saatler geçiren Bursalılar, etkinlikten memnun olduklarını ve ailecek zaman geçirmelerini sağlayan bu şenlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.