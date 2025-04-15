Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliği ve Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği’nin (ASSİTEJ) sanatsal desteği ile düzenlediği 28. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Bursa’nın dört bir yanında gösteri ve atölyelerle devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin tiyatro alanında uluslararası takvimde yer alan etkinliklerinden Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nin coşkusu 2. gününde de devam etti.

Antalya Şehir Tiyatrosu’nun ‘Kuş Adımları’ oyunu Tayyare Kültür Merkezi’nde, Denizli Şehir Tiyatrosu’nun ‘Kral Cıbıldak' gösterimi Yıldırım Adile Naşit Kültür Merkezi’nde izleyicileriyle buluştu.

Eskişehir Şehir Tiyatrosu’nun da ‘Ponpenpa’ adlı oyunu Ekim Sanat’ta sahne aldı. 2 seans halinde izleyici ile buluşan oyunlar gösteri sonunda ayakta alkışlandı.

Festivalde oyunların yanı sıra tiyatroya ilgi duyan çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen atölyeler de büyük ilgi gördü. Tayyare Kültür Merkezi'nde Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın ‘Doğaçlama Dans Atölyesi’ne katılan katılımcılar Maral Ceranoğlu, Büşra Firidin, ve Mihran Tomasyan eşliğinde hem eğlendiler hem öğrendiler. İbis Otel’de yapılan diğer atölyede ise Doç. Dr. Tülay Akgül ve Bahar Çuhadar’ın liderliğini yaptığı etkinlikte, katılımcılar sahnelenen oyunlarda eleştirel bakış açıları hakkında bilgi sahibi oldular. Katılımcıların, soru sorma teknikleri, analiz yöntemleri, yorumlama ve değerlendirme süreçleri üzerine çalışarak eleştirinin sanatsal üretimdeki rolünü keşfettikleri atölye 5 gün boyunca devam edecek.

16 SAHNEDE 59 OYUN 25 BİN İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

BKSTV Genel Sekreteri Emre Feza Soysal, Bursa’nın 16 sahnesinde gösterime girecek 59 oyunun yaklaşık 25 bin çocuk ve gençle buluşacağını belirterek, özellikle kırsal alanda ilk defa tiyatro ile buluşacak çocuklara yönelik gösterimlerinin de olduğuna dikkat çekti. İspanya, Norveç Polonya, Bulgaristan, Özbekistan, İran, Estonya ile Brezilya, Uruguay ve Arjantin ortak yapımı 8 yabancı ekibin yanı sıra 12 yerli topluluğun festivale katıldığını ifade eden Soysal, “19 Nisan’a kadar devam edecek festivale katılmak isteyenler Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV sosyal medya hesaplarından bilgi alabilirler, rezervasyonlarını www.seans.com.tr web sitesi üzerinden de yaptırabilirler’ dedi.