Bursa’nın Keles ilçesinde bulunan Kocasu Çayı’nda, rafting tutkunları için önemli bir gelişme yaşandı. BAKUT Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Cihat Öz’ün öncülüğünde, Keles Belediyesi iş birliği ile yapılan düzenlemeler sonucu, Gelemiç, Kemaliye ve Kocasu Parkuru’nda toplamda 20 adet rapit (zorluk derecesi yüksek noktalar) oluşturularak, 3 yeni rafting parkurunun çalışmaları tamamlandı. Bu projeyle birlikte, Keles ilçesinin turizmine büyük katkı sağlayıp. Kocasu Çayı’ndaki parkurlar, macera ve adrenalin tutkunları için artık daha heyecan verici bir durum oluşturacak. Vahşi doğanın içinde yer alan bu parkurlarda, rafting etkinlikleri katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak. Projenin gerçekleştirilmesiyle Keles, sadece yerel değil, ulusal düzeyde de bir doğa turizmi merkezi olmayı amaçlıyor.

Kaynak: iha