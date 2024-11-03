Üniversite eğitimi için farklı şehirlerden Bursa İnegöl’e gelen 100 genç, şehri tanımaları adına yerel belediye organizasyonuyla rehber eşliğinde İnegöl’ü gezdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, farklı şehirlerden üniversite eğitimi için İnegöl’e gelen öğrencilerin eğitim aldıkları şehri yakından tanımaları, şehre alışma ve uyum noktasında oryantasyon sürecini hızlandırmak adına “Şehrimi Tanıyorum” ismiyle geziler düzenliyor.

Her eğitim öğretim yılı başında gerçekleştiren ve İnegöl’e yeni gelen öğrencileri kapsayan gezilerin bu yılki turunu gerçekleştirdi.

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi; İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ile İnegöl Meslek Yüksek Okulundan eğitim gören öğrenciler olmak üzer toplam 100 öğrencinin katıldığı şehir turu sabah Turgut Alp Türbesi ziyaretiyle başladı. Devamında öğrenciler; İshakpaşa Camii ve Çarşı Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi, Oylat Kaplıcaları, Oylat Mağarası ve yine Oylat’ta şelale yolunu ziyaret ederek şehri tanıma fırsatı buldu.

BAŞKAN TABAN MÜZEDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Rehberler eşliğinde yapılan gezilerin ikinci durağı olan Kent Müzesinde, Belediye Başkanı Alper Taban da öğrencilerle bir araya geldi. Burada müze ziyareti öncesi öğrencilere hitaben konuşma yapan Başkan Taban, dışarıdan gelen bir göz olarak öğrencilerin şehirle ilgili intibalarını duymak istediğini, fikir ve görüşlerini dinlemek istediğini ifade etti.