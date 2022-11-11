Edinilen bilgiye göre, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunda 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu. Şehit Sevinç’in cenazesi Bursa’nın Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.

Irak’ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu’nda Bursalı Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, şehit oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.