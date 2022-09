AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 106. Devlet Hizmet Hükümlülüğü kurası ile Eylül Ayı’nda Bursa’ya atanması planlanan 351 doktorun yanı sıra ilaveten 365 yeni doktor kadrosunun daha açıldığını duyurdu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sağlık alanındaki beyaz reformla birlikte hekimlerin kamu hastanelerine dönüşlerinin hızlandığını belirtti. Başkan Gürkan, Eylül ayı kurasında Bursa’ya atanacak olan 351 hekimin yanı sıra 365 yeni doktor kadrosu daha açıldığının müjdesini vererek, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya Bursa’ya verdiği değerden dolayı teşekkür etti. Bursa’nın farklı bölgelerindeki hastanelerde görevlerini yerine getirecek olan yeni doktorlara başarılar dileyen Başkan Gürkan, “Bursamız için Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatlarımızla merkezi hükümetimiz, devletimiz ve yerel yönetimlerimizin her alandaki hizmetlerinin takipçisiyiz” dedi.

Davut Gürkan, tüm potansiyelleri ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’nın her ilçesine kazandırılan modern hastaneleri, sağlık tesisleri ve sürekli büyüyen nüfus yapısına cevap verebilen doktor, her kademeden sağlık çalışanı kadroları ile bu alanda da Türkiye’de öncü illerinden olduğuna vurgu yaptı. Başkan Gürkan; “Yeni hekim atamalarımız ve yeni açılan kadrolarla şehrimizde hizmet verecek olan doktor kadrolarımız daha da zenginleşecektir. AK kadrolar olarak, tüm çabamız merkezi hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz ve devletimiz eliyle her alanda Bursamıza yakışır hizmetlerin getirilebilmesi için. Bu bilinç ve sorumlulukla çalışıyoruz ve çalışacağız. Destekleri ve çalışmaları ile Bursamızın sağlık alanında da gücüne güç katan Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum.”