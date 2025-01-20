AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’ya toplam 800 öğrenci kapasiteli iki yeni öğrenci yurdu inşa edileceğini müjdeledi. Başkan Gürkan, “İnegöl’e 300, Gemlik’e 500, toplam 800 öğrenci kapasiteli 2 yeni yurt kazandırıyoruz. Yapılacak yeni yurtlar ile Bursa’da yurt sayısı 14’ten 16’ya, öğrenci kapasitesi de 15 bin 850’den 16 bin 650’ye çıkmış olacak” dedi.

Yapılacak yurtların, modern ve konforlu yaşam alanlarıyla öğrencilerin eğitim hayatlarına daha iyi odaklanmalarını sağlayacağını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Gemlik’te inşa edilecek olan 500 öğrenci kapasiteli yurt, zemin artı 3 kat olarak inşa edilecek. İki bloktan oluşacak yurt binasında sosyal tesis, öğrenci yatak odaları, yemekhane, mescit, faaliyet odası, etüt odası, çok amaçlı salon, öğrenci atölyeleri, gençlik ofisi, idari bölüm, sığınak ve teknik hacimler yer alacak. Yine aynı şekilde İnegöl’de inşa edilecek olan 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun da zemin artı 5 kat olarak proje yapım çalışmaları tamamlandı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan yurtların ihalesinin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirileceğini belirten Başkan Gürkan, “Her biri 4’er kişilik odalardan oluşan, gençlerimizin rahat ve konforlu bir barınma olanağına kavuşacağı öğrenci yurtları ile Bursa’mızın eğitim hayatına önemli bir değer katmış olacağız. İhtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak olan bu yurtlar, gençlerimizin hem güvenli hem de kaliteli bir şekilde barınmasını sağlayacak” ifadelerinin kullandı.

AK Parti iktidarıyla birlikte eğitim yatırımlarında çok ciddi bir artış olduğunu belirten Davut Gürkan, “Millî Eğitim Bakanlığının 2002 yılında merkezi bütçeden aldığı pay oranıyla 4’ücü sırada iken, bugün eğitim bütçemiz, 2 trilyon 186 milyar TL’lik bir kaynakla en yüksek bakanlık bütçesidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize çağın gereklerine uygun, modern ve kaliteli bir eğitim öğretim hayatı sunmak için yatırım ve desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.